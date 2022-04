Anne-Marie FALA

Disponible immédiatement, mobile sur la région lyonnaise, j'ai une bonne élocution et vous propose mes services comme assistante, secrétaire commerciale, télévendeuse.Je recherche un poste stable dans lequel je puisse développer et mettre à profits mes compétences : Mes atouts : bon sens commercial, rédiger des argumentaires, prospecter et écoute active sont des qualités que vous apprécierez certainement. J'ai une bonne maîtrise de l'anglais. Informatique : Word Internet, outlook. Je souhaite en parler avec vous de vive voix.

Que pensez-vous d'une rencontre ?



Mes compétences :

Prospection de clients

Appels sortants

Techniques de vente

Logiciel CRM

Prise de rendez-vous

Customer Relationship Management

Microsoft Outlook

Développement commercial