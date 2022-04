Anne-Marie FONTAINE

La Serre est une plateforme collaborative ret de mutualisation d'espaces et de services pour travailler et co-produire autrement.

# Animer et gérer un espace de travail collaboratif,

# Encourager une communauté à partager un ensemble de connaissances et de pratiques au service du changement sociétal,

# permettre l'interconnaissance des acteurs, les échanges d'informations et de compétences,

# gestion de projets collaboratifs et multiacteurs des secteurs de l'innovation sociale et de l'économie créative,

# Animer un réseau de professionnel et valoriser les synergies

# assurer la mise en oeuvre d'une communication partagée et participative

# organiser des événementiels permettant la rencontre et les échanges entre acteurs, et l'émergence de projet innovants et collaboratifs.



Depuis octobre 2011

La Serre Créative a pour vocation de valoriser un artisanat local, sous l’angle innovant du design.

Il s’agira d’inciter et de favoriser le travail collaboratif des artisans locaux en travaillant sur une image design et sur une identité de marque autour de la valorisation des matériaux et des savoir-faire locaux pour un positionnement haut-de-gamme et /ou innovant de leur production.



Depuis 2007 conseil en stratégie de communication éco-responsable spécialisé dans les secteurs du DD, de l'innovation sociale et de l'économie solidaire:

- stratégie communication et organisation événementielle

- relation presse et média

- stratégie web, réseau sociaux

- communication audiovisuelle

- formation professionnelle en communication

Créateur d'événements éco-responsables : Le festival de l'image Allant Vert



Mes compétences :

Conseil