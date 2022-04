Anne Marie FORT BORDAS

Malgré une formation initiale dirigée vers le secrétariat, mon parcours a toujours été très orienté vers le contact clientèle et la vente produits. Mon aisance relationnelle et ma force de persuasion m'ont toujours permis d'excercer mon métier avec beaucoup de plaisir et sans pression.et d'acquérir de bonnes techniques de vente et de communication. A ce jour, je souhaite m'investir dans une entreprise innovante et créatrice précisément dans la région de Tours pour mettre à disposition mon expérience professionnelle et pour développer un réseau commercial. j'ai la capacité de relever les défis et de tout faire pour atteindre les objectifs;. un poste d'animatrice commerciale ou de formatrice commerciale serait pour moi la possibilité de transmettre mon savoir et mon expérience dans la vente;

je suis à l'écoute de toutes propositions en lien avec mes compétences



Mes compétences :

Aisance relationelle

Réactivité

Persuasion

Organisation du travail

Développement commercial

Prise de décision

Autonomie professionnelle

Négociation commerciale