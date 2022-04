Anne Marie FRANCISCO

Actuellement en CDI à Orléans Val de Loire Événements Assistante du Directeur d'exploitation.

Excellent relationnel, autonome, dynamique, polyvalente, capacités rédactionnelles, j'aime le travail en équipe , les échanges et je m'adapte rapidement à un nouvel environnement de travail.

Mes expériences professionnelles sont diverses et variées tant par les secteurs d'activité que par les fonctions occupées : secrétariat en langues interface entre service commercial, production, logistique,facturation, direction.

Dans le domaine technique service chauffage groupe GDF-SUEZ, en tant que secrétaire d'exploitation centre ouest, dans le médical en tant qu'assistante dentaire et secrétariat. Des formations internes dans le commercial en tant que V.R.P, dans l'immobilier en tant que secrétaire et dans le service à la personne âgée durant 3 années.



J'ai un BAC A littérature (1989) un BTS Secrétaire Trilingue, partiel en V.A.E(2003) un Certificat Européen d'anglais des C.C.I(1987) Formation intensive d'Anglais 60h (2000) Perfectionnement Excel Intiation Powerpoint(2011)



Mes compétences :

Accueillir

Écouter

Langues

Polyvalence

Traduire