Anne-Marie FUERTES-DOUDIÈS

De nature sociable et enjouée, je prends plaisir aux contacts humains. J’aime accueillir les personnes autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée.

Mon parcours m’a permis d’acquérir des compétences en comptabilité et en gestion (logiciels Ciel et Cogilog).

J'ai créé mon entreprise de conception graphique (InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop) . J'y ai développé mon expérience en management et mes qualités d'autonomie.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

QuarkXPress

Adobe InDesign

Cogilog

Ciel Compta