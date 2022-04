Anne-Marie GAIE

Dans le souci de lutter contre le voyage clandestin, la pauvreté, de

promouvoir l’emploi et l'intégration Africaine au processus de la

mondialisation, le gouvernement- Canadien lance un grand projet

dénommé : HQC (HYDRO QUEBEC CANADA ) Après une

longue étude dynamique du phénomène de pauvreté dans les pays en voie

de développement notamment les pays d'Afrique, des Caraïbes et du

Pacifique d'une part et en collaboration d'autre part avec le

gouvernement Canadien et le plan à long terme du ministère des

affaires étrangères Canadien, le

présent programme prend naissance et

se veut un moteur évident pour la lutte contre la pauvreté et

promotion de l'intégration réelle de l'Afrique.

NB: Nous offrons tout sorte de Catégories

DOSSIERS DE CANDIDATURE

-Une lettre de motivation dans laquelle vous mentionnerez le but de

votre immigration.

-Un curriculum vitae(CV) bien détaillé

-Un acte de naissance ou toute autre pièce pouvant attestée votre identité

-Diplômes obtenus

-Une photo d'identité

-Votre passeport pour vérification votre disponibilité à voyager

-Formulaire d'inscription qui est ci-joint que vous allez imprimer, remplir et me renvoyer avec les autres dossiers demandés

NB: Vous disposez d une durée de 48h dont le délai le plus tard est de 72H pour que vous puissiez nous envoyez les documents demandé. Après avoir réunir ses dossier vous allez nous les envoyez et aussi faites parvenir une copie de vos dossiers à notre représentant pas le biais de leur mail: direction.zoneafrique@mail.com



Merci pour la compréhension et dans l'attente de vous lire

Cordialement

A L'attention de candidat(e)