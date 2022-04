Anne Marie GAUDIN NÉE QUINTRIE LAMOTHE

Je suis née à HANOI le 19/07/1946 à 22 heures pile.

J'ai beaucoup voyagé par la suite avec mes parents : Guyane Française, Martinique, Guadeloupe, Tahiti, et surtout Madagascar.

Mes parents auraient pu se retrouver au Canada en Octobre 1949 mais ont atterri à TANANARIVE Capitale de l'Ile Rouge.

J'y ai grandi. J'ai suivi des études d'abord à Tananarive, puis à Tamatave. J'y ai conservé un certain nombre d'ami(e)s.

J'ai rayonné également à l'Ile de la Réunion et à Maurice. Puis en 1962 nous avons définitivement quitté mon "Ile Rouge" pour revenir au Pays Basque à BAYONNE, où l'accueil a été mitigé. C'est à cette même période que nombre de Français d'Algérie sont revenus en France. L'amalgame a été immédiat, pas toujours dans le bon sens malheureusement.

J'ai fini mes études à Bayonne en 1964. J'ai poursuivi à PAU, puis à BORDEAUX en Droit. J'ai exercé le métier de clerc de notaire jusqu'en Décembre 1979. Mon époux ayant à cette époque décidé de monter un portefeuille de VRP multicartes en vins et spiritueux. J'avais acheté une maison à SALIES DE BEARN que j'ai occupé jusqu'en Décembre 1999 car après le décès de mon conjoint j'ai vendu cette demeure et acheté une ferme dans les Landes à 15 kms de Salies de Béarn. Je me suis remariée. J'ai deux fils, une petite fille et trois petits fils.



Mes compétences :

Bricolage

Broderie

Couture

Retraite