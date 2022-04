Anne-Marie GILLET

Notre vocation To Progress ?

Etre des leviers - accélérateurs de performance,

en FORMANT, ENTRAINANT et ACCOMPAGNANT des équipes, et leurs managers,

à l'efficacité commerciale : Prospection, Développement Commercial, Relation Client en BtoB.



L'objectif To Progress ?

Co-créer avec notre client des solutions de développement des compétences,

concrètes, progressives et individualisées.



Pour quel résultat ?

LA TRANSFORMATION EFFECTIVE ET DURABLE

des comportements et des pratiques opérationnelles des collaborateurs.



To Progress ?

Nous sommes un Institut de formation agréé, axé sur des actions de formation, d'entraînement et

d'accompagnement qui s'appuient sur une pédagogie active.

Notre raison sociale est IFDAC, société sœur de DCP, agence Marketing, qui offre des solutions de conquête et de développement commercial en BtoB : http://www.toprogress.fr



Notre méthode ?

Contactez-nous pour en savoir plus....!



Mes compétences :

Relation client

Développement Commercial

Entraîneur corporel

Former

Entretien de découverte ++

Coaching individuel

Entretien de prospection

Négociation ++

Efficacité commerciale

Accompagner

Efficacité relationnelle

Management intermédiaire

Démarche proactive

Entraîner sur le terrain

Prospection téléphonique