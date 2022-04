Anne Marie GINESTY BOUGEROL

Création, organisation et développement de TPE/PME.

Moteur Commercial – Solide Gestionnaire - Manager participatif



Domaines ASSOCIATIF, INDUSTRIE, NEGOCE B2B



Anglais . Italien



Ma passion est d’accompagner et développer une entreprise dans ses projets sous leurs aspects stratégiques, économiques, techniques, organisationnels et humains.

Manager terrain, mon expertise est au service de votre réussite.



Quelque soit votre besoin, actuel ou futur, mission ou long terme : rentrons en contact !