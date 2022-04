Anne Marie GOLDSPIEGEL

Après 15 ans en tant que professeur en collèges et lycées, j'ai décidé d'aborder l'apprentissage de l'espagnol d'une façon différente.



Aujourd'hui, je forme des particuliers mais aussi des professionnels dans le cadre du CPF (ancien DIF). Je prépare les stagiaires au DELE (Diploma espanol lengua extanjera), du niveau A1 au niveau C2.



L'objectif est de privilégier l'expression et la compréhension et d’appréhender la langue espagnole par la pratique. Il en découle une formation ludique qui permet d'acquérir rapidement les bases essentielles... et de se faire plaisir.



Un autre public privilégié : les enfants pour un éveil aux langues ; les adolescents dans le cadre de leur cursus scolaire.



Ils me font confiance :

- Caisse d'Epargne de Toulouse

- Etablissement Français du Sang

- Croix-Rouge

- Ecole d'Infirmières de Toulouse

- Crèche Le Hibou (Toulouse)

- Crèche Les P'tits Bouts du Touch

- Crèche Les Marmousets

- etc.



