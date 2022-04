Je possède le diplôme d'ingénieur des techniques en réseaux et télécommunications. Je me forme actuellement pour l'obtention d'un certificat en sécurité informatique. Je suis à la recherche d'un stage de perfectionnement pouvant aboutir à un emploi. Je suis très attirée par les technologies. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.