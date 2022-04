Anne-Marie GRUEL

Spécialisée en droit de la famille, en médiation, en droit patrimonial et immobilier, je vous assure une écoute et un suivi de votre dossier en accord avec vos intérêts.



Je m'attache à ce que le conseil apporté soit conforme aux obligations légales tout en vous apportant protection et visibilité. J'ai à coeur de vous accompagner dans la conduite et la résolution de l'ensemble de vos demandes.



Mes compétences :

Droit immobilier

Droit des sociétés

Droit de la famille

Médiation

Droit patrimonial

Immobilier