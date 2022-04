Après 15 ans passés dans le milieu associatif et plus particulièrement médico-social, j'envisage une carrière de secrétaire-assistante dans la location de logements ou le syndic immobilier.

J'ai travaillé 1 an dans un organisme de location de logements, dont 6 mois en remplacement de la responsable d'agence.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Discrétion

Polyvalence

Réactivité

Sens des priorités