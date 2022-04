Anne-Marie HAUTE

Inspection Industrielle et Fabricant de drone professionnels



Notre activité principale est l’inspection industrielleArray, suite à l’émergence de besoins concrets, nous avons développé une gamme de drones* composée de différents modèles assignés à différentes tâches, de la prise de vues aérienne à la réalisation d’inspections industrielles complexes y compris en milieux hostiles.

Nos appareils sont commercialisés sous la marqueArray.



> Membre du conseil d’administration de la Fédération professionnelle du Drone Civil

> Membre du conseil d’administration d’UVS International

> Participante aux travaux du Conseil pour les Drones Civils (CT1 (GT4 et GT6) CT2 (GT Essais et GT Normalisation))

> Participante aux travaux de JARUS (dans le WG 5 - C2Link)

> Membre de ASD-STAN/D 1/WG 4 „UAS Unmanned Aircraft Systems“

> Juge assesseur au TCI (DRDJSCS 44)



Conférences :



ICAO RPAS Symposium and Workshop AFRICAN & INDIAN OCEAN juillet 2017 – Abuja (Nigéria)



» Cross-border operations – challenges encountered and lessons learned – presentation and panel discussion







Evidence Based Policing – Cambridge (Royaume-Uni) – juillet 2017



» Conférence avec présentation dynamique de la collaboration drone + AI de prediction







UVS International – Bruxelles décembre 2016



» Presentations : “the use of drones for surveillance of harbor areas”



“why test ranges are required – a user’s perspective”







Forum du Conseil pour les Drones Civils – Paris novembre 2016



» Table ronde “les enjeux technologiques”







Sommet Extraordinaire de l’Union Africaine sur la Sécurité et la Sûreté maritime et le Développement en Afrique- Lomé septembre 2016



» Exposition et démonstration de Starfury







Salon UAV SHOW Bordeaux – septembre 2016



» Table ronde sur l’export







Salon Drone Experience – Nantes – septembre 2016



» Table ronde sur la législation en France et à l’International







Couper la Piraterie à la racine – Lomé 9 au 12 août 2016



» Presentations : “the use of drones for surveillance of harbor areas”



“législation comment insérer des drones dans l’espace aérien”







Piraterie dans le Golf de Guinée – Abidjan juillet 2016



» Présentation : “Qu’est-ce qu’un drone”



“l’utilisation de drones comme outils de sécurité”







Salon Security Meeting – Casablanca 31 mars 2016



» Conférence : “législation comment insérer des drones dans l’espace aérien”







Université de Rabat – Rabat février 2016



» Conférence “utilisation de drone sur des missions de photogrammétrie”



*Drone ou UAV est un aéronef inhabité, piloté à distance, semi-autonome ou autonome. Il peut embarquer une charge utile lui permettant d’effectuer des missions spécifiques.