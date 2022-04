Anne Marie HELLER

Passionnée à la fois par les technologies et par les contacts humains j'ai acquis une longue expérience dans les Technologies de l’Information et de la Communication. Liègeoise, je dirige à Gembloux la société Defimedia qui occupe une place prépondérante dans l’internet wallon.

Diplômée Ingénieur civil des Constructions, j'ai débuté ma carrière dans l’industrie électrotechnique au département marketing chez Balteau-Schlumberger. J'ai ensuite opéré un large virage en rejoignant la société de services informatiques CIG devenue CSC pour y occuper successivement des fonctions de chef de projet puis de consultante dans le département Enseignement Assisté par Ordinateur.

En 1992, j'ai crée avec 3 associés la société IMmedia et participé aux premiers développements multimedia en collaboration avec IBM. C’est l’époque des CD-ROM et des bornes interactives. Installée au Centre Technologique des FUNDP, la société est proche des milieux de recherche et se lance dans le développement web dès 1996. Elle développe ses activités tant à destination des institutions wallonnes que des entreprises.

Fin 2005 IMmedia fusionne avec la société complémentaire Definition pour donner naissance à Defimedia qui occupe aujourd’hui une vingtaine de personnes.

Mère de deux adolescents, je consacre l’essentiel de mes temps libres à ma famille et mes amis. Epicurienne, j'apprécie les voyages et les bonnes tables. J'essaie également de me réserver un peu de temps pour des activités sportives bien nécessaires pour décompresser.