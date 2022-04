Anne-Marie HIÉ

- Expérience en tous types de presse écrite: quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, journaux d’entreprise.

- Esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, de la coordination, aisance relationnelle, capacité d’implication, facilité d’adaptation;

- Sélectionne et présente objectivement les informations;

- Maîtrise les techniques d’expression et de communication;

- Rédige des textes adaptés à différents publics: articles et dossiers de presse,journaux d’entreprise, plaquettes;

- Pilote l’évolution d’un support écrit;

- Coordonne plusieurs services et sais travailler en équipe;

- Innove pour séduire et convaincre les lecteurs;

- Facilite le dialogue avec tout interlocuteur.



Mes compétences :

chargée de communication

Communication

Communication territoriale

Presse