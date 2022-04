Anne Marie HOTTART

Étant polyvalente, je recherche un emploi ou dans le domaine artistique ou bureautique.

J’ai fait des études d’employée de bureau puis de technicienne en comptabilité, j’ai travaillé au Ministère des Pensions comme commis pendant un an puis à la Radio Télévision Redevances comme correspondant-adjoint pendant 5 ans jusqu’ à la naissance de mon premier fils.

La décision avait été prise avec mon ex-époux que j’élèverais nos 2 fils ce que j’ai fait pendant 18 ans.

En 2001 a été une année changeante c. a. d. séparation, divorce, vente de la maison, achat d’une maison pour mes enfants et moi le tout a été géré par mes soins.

J’ai repris diverses formations, remises à niveau et des études en cours du soir qui sont toujours en cours :

sur Mac et PC = >

informatique > (Word, Excel, Access, PowerPoint)

Infographie > suite Adobe (Photoshop, Illustrator, In Design) Histoire de l’art

PAO > (publication assistée par ordinateur)

comptabilité

fleuriste

Mes loisirs sont l’art floral, la broderie, la peinture, le dessin, la natation et j’aimerais refaire de l’équitation. Mes intérêts sont la nature, les animaux, les civilisations anciennes





Mes compétences :

Microsoft Office 2010

Adobe Creative Suite 4