Anne-Marie HOUDEBINE-GRAVAUD, professeure émérite (Université Paris Descartes-Sorbonne (ex Paris 5), présidente de Sémiologie actuelle.

A publié de nombreux articles sur des analyses sémiologiques, sur la différence sexuelle, la différenciation sexuée, l’identité et les langues, et plus récemment, l’humour et les stéréotypes dans les dessins de presse (ouvrages collectifs). Elle a été la linguiste de la féminisation des noms de métiers, titres et fonctions (1984-1986) à la commission de féminisation du ministère des droits de la femme (Ministre : Yvette Roudy, Présidente : Benoîte Groult, écrivaine)

Elle a fondé deux théories : en linguistique celle de l’Imaginaire linguistique, en sémiologie celle de la sémiologie des indices.

récemment voir son interview par Sylvia Duverger http://feministesentousgenres.blogs.nouvelobs.com/archive/2016/09/11/le-corps-est-pris-dans-le-discours-entretien-avec-anne-marie-590436.html



Livres : Femeia invizibilà (sau despre invizibilitatea femeii în limbaj), trad. fr. : La femme invisible Iasi, Ed. Universitaires, 1997, L’écriture de Shoah, une lecture analytique du film et du livre de Claude Lanzmann, Limoges, ed. Lambert-Lucas, 2008, et sous sa direction, entre autres : La féminisation des noms de métiers, en français et dans d’autres langues, 1998 (L’harmattan), l’imaginaire linguistique 2002 (L’harmattan).