Anne Marie JAUSSAUD

C’est dans une époque d’uniformisation et de lissage, que nous avons le plus besoin d’authenticité, j’ai toujours puisé ma force dans mes racines, c’est là que se trouvent mes valeurs.



Ma formation agricole a aiguisé mes sens pour savoir observer, écouter et comprendre.



Mon expérience en événementiel m’a permis de pratiquer la transversalité. J’ai su m’adapter aux changements de situations en exprimant mon savoir-faire chaque fois que nécessaire et renforcer mes connaissances par diverses formations. J’ai veillé à l’équilibre des équipes, organisé les services afin de les rendre performants, accessibles et efficaces, construit un groupe en l’enrichissant des différentes cultures, différentes expériences et différentes personnalités, j’ai créé un lien pour en dégager une harmonie.



L’envie, la curiosité sont les moteurs d’une dynamique qui me fait évoluer, je me positionne sur des missions de conseils, d'accompagnement de formation..



Je suis capable de travailler sur plusieurs projets, à plusieurs niveaux. Je maîtrise l’Anglais et l’Espagnol, l’expérience et la culture de l’entreprise sont aussi mes atouts, je transmets des valeurs et suis dotée d’un bon esprit d’analyse.