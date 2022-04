Anne-Marie JEZ

Titulaire du Master de Développement intégré des territoires à l’Université Côte d’Opale de Dunkerque, mon parcours professionnel m’a orientée vers la mise en œuvre de missions d'organisation d’événements et de communication liées aux missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage publique. A ce titre, j'assure la responsabilité de l’organisation événementielle et j'accompagne les actions de communication : révision du SDRIF (Schéma directeur de la région Ile-de-France), SRCE Ile-de-France (Schéma régional de cohérence écologique), dans le cadre de missions d'animation de réseaux (Leader+, Réseau rural français), Assises des Villes moyennes et intercommunalités etc..