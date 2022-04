Docteur Anne Marie KAPRON Je suis très expérimentée en DOMMAGE CORPOREL et RESPONSABILITÉ MÉDICALE

ancienne interne des hopitaux de Paris , sur concours ;

ancien Chef de Clinique à la Faculté de Paris - assistant des hopitaux

Ancien FF Prosecteur d‘Anatomie, Maitrise de biologie humaine mention Anatomie : certificats d’anatomie générale et organogenèse, neuroAnatomie, anthropologie et paléontologie humaine

Chirurgie Générale , Vasculaire ( angéiologie), Plastique Reconstructrice & esthétique

ancien expert près la Cour d’Appel Administrative de Paris

Expert H près la Cour d’Appel Administrative de Paris & Versailles , chirurgie plastique, grands brulés