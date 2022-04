Anne-Marie KASPRZAK

Ma carrière résolument tournée vers la comptabilité et la gestion, m'a conduit, en trente cinq années d'exercice, à mettre en pratique mon sens de la rigueur, mon gout pour les contacts et le travail en équipe, ainsi que le développement de nouveaux projets.



Durant mon parcours, j'ai acquis de solides connaissances techniques me permettant d'évoluer au sein d'entreprises aux statuts juridiques variés, dans divers secteurs d'activité aux univers mouvants et exigeants.



Ma fiabilité, ma faculté d'adaptation et mon bon relationnel sont aujourd'hui les principaux atouts qui me permettront de relever de nouveaux défis , de gérer de nouvelles situations dans lesquelles je pourrais mettre à profit mon expérience dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité.



Mes compétences :

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Microsoft Word

Microsoft Excel

Liasse fiscale

Déclarations sociales et fiscales

Gestion de trésorerie

Gestion financière et comptable

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Affacturage

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité clients

Bilan et Annexes

Amortissements

Immobilisations

Consolidation