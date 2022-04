Anne-Marie KRENZ

En tant que Coach en Bien Etre Herbalife j'aide ceux qui le souhaite à se sentir mieux dans leur peau.

Remise en forme, Contrôle de poids et Nutrition sportive .... et cosmétiques.



Invitation sur demande à l'une de nos Soirées Bien Etre ou Petit Déjeuner Vitalité au Club HBL de Genève !!



J'offre des évaluations gratuites qui permettent d'avoir une image précise de votre Bien Etre actuel.

Chaque programme est accompagné d'un Suivi et d'un Coaching Gratuit.



Vous pouvez aussi tester les cosmétiques gratuitement lors d'un Atelier Bien Etre au Club HBL de Genève ou ailleurs selon votre lieu de résidence.



Les produits sont à base de plantes et reconnus comme tel. Leurs efficacités sont testés cliniquement.



J'aide également des nouveaux distributeurs à lancer leur affaire et à s'épanouir en tant que Coach en Bien Etre.



Enfin, Je suis aussi maman de trois superbes filles et grand mère de deux adorables petits enfants qui me comblent au quotidien !!!