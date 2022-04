Anne-Marie LAFORGE

DOMAINES DE COMPETENCES



- Ajointe au Chef d'Atelier

Encadrement d'une équipe de 4 façonneurs au sein d'une agence de 20 opérateurs.

Multifonctionnelle, je navigue sur les différents postes de reprographie notamment en salle info d'où la

majorité des commandes arrive : prise en charge, mise en forme, dispatch, contrôle de la conformité.



• Opératrice Reprographie, brochages et finitions :

- Réception clients, dispatch et réalisation des travaux sur : Xerox 4110, 2101 et DC 490, DC 6060, Océ TDS600, 9800 et TCS400.

- Impression de dossiers et de plans couleur et noir et blanc/Numérisation.

- Multicopies A4/A3, R°V°, réduites/agrandies, cadrages, mixages et toutes possibilités.

- Numérisation, CD/DVD. Bonnes notions Imagerie.

- Brochages : spirales plastique et métallique, encollage, thermoreliure, serodo…

- Finitions : massicot, pliage… Plastifications.



• Informatique, PAO, saisie

- Gestion informatisée des bons de commande et de livraison sur ReproExpert et Ciel.

- Conceptions graphiques : plaquettes, tarifs, newsletter, cartes de visite…

Logiciels : Publisher, Powerpoint, Word, Excel, Acrobat, Photoshop, Illustrator, PageMaker, Works.

- Reproserveur et Internet.



• Responsable Administrative

- Contacts clientèle/fournisseurs, traitement des commandes, gestion des stocks.

- Dispatch des différents travaux aux postes repro : noir et blanc, couleur ou plans.

- Encadrement/Management : 6 personnes.

- Vérification travaux / délais / présences / livraisons / sous-traitances.

- Comptabilité simple : remises en banque, rapprochements.

- Responsable de caisse. Traitement du courrier journalier.



• Commercial et Communication

- Contacts clientèle/fournisseurs

- Remplacement de 4 mois, fidélisation des clients acquis

- Bonne capacité à créer des liens avec mes interlocuteurs

- Sens de l’écoute

- Mon expérience me permets de présenter le produit le mieux adapté



Mes compétences :

Administratif

Numérisation

PAO

Adaptabilité