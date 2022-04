Anne-Marie LARREGUY

43 ,lot des jardins de Torreilles

66440TORREILLES

0763329616





Objet: CDD dans la vente . Torreilles, le 11 Février 2014





Madame, Monsieur,



Arrivée depuis peu dans votre région, c'est avec plaisir que je viendrai compléter votre vivier de candidates au poste de conseillère vendeuse, caissière ou back office. Les missions de courtes ou moyennes durées me conviendront parfaitement (maladie, vacances etc.). Ma totale disponibilité (sans enfant) vous permettra d'éviter l'insatisfaction de la clientèle dûe au manque de personnel.

Professionnelle dans la vente ainsi que dans l’encadrement et la formation de vendeuses, je suis attirée par les diverses missions que ce poste implique. Aujourd’hui, je souhaite mettre mes compétences et mon dynamisme à la disposition de votre enseigne.

Mon parcours de responsable vendeuse, commerçant ambulant puis formatrice - me permet de penser que ce métier impliquant polyvalence et faculté d’adaptation correspond à mon profil. Au sein de votre établissement, ma capacité de travail et ma persévérance me permettront de faire croître le CA des différentes marques que je représenterai. Mon vécu dans la prise en charge des clients, merchandising, vitrines et organisation administrative constituera un atout majeur dans la réussite à ce poste.

Mes différentes expériences combinées à mon esprit d’initiative me permettront d'intégrer votre équipe. .

Rigoureuse, autonome, dotée d’un bon relationnel et d’esprit d’équipe, j’ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour animer et administrer efficacement les marques dont j’avais la responsabilité.

Je souhaite vivement pouvoir vous rencontrer afin de vous démontrer que mes compétences peuvent correspondre à vos attentes, et ainsi vous faire juge de ma motivation.

Dans l’attente de vous en convaincre, je vous prie, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments distingués.