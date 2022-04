Anne Marie Lazare MBALA NTSAMA

Expert-consultant junior analyste et évaluateur des projets, bonnes capacités en diagnostique participatif, élaboration des PDC/PDL, montage des projets, traduction bilingues, entrepreneur, délégué de GIC, je suis une jeune femme dimanique et multidimensionnelle, mobile, curieuse, avec une facilité d'adaptation remarquable, j'ai l'esprit d'entreprise, et je reste positive la plupart du temps. focalisée sur mes objectifs, et loin d'être butée, j'ai l'esprit d'équipe et j'estime que l'avis de tous compte.



Mes compétences :

Traduction

Social

Loisirs

Consultant

Culture

Mode

Agriculture