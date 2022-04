Anne-Marie LE FOLL

Ces 10 années passées dans le secteur du tourisme et des séjours interculturels m'ont permis de développer une certaine polyvalence : communication/marketing, création de produits/vente, événementiel, gestion de projet, médiation interculturelle dans un contexte international.



Profondément convaincue que Tourisme et Patrimoine ne s'opposent pas mais se complémentent, je suis intéressée par l’animation et la médiation culturelle, l'ingénierie culturelle et touristique, la communication et la promotion des destinations touristiques et plus particulièrement, la valorisation du patrimoine.



A la recherche de nouvelles opportunités en Guyane française, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur mon parcours et mes motivations!



Mes compétences :

CMS Joomla

Médiation culturelle

Valorisation du Patrimoine

Communication

Marketing

PAO Indesign et photoshop

Promotion internationale

Échanges internationaux

Développement local

Relations internationales

Management

Conception de produit

Enquêtes

Stratégie

Gestion de crise

Community management

Analyse

Gestion de projet

Relations Presse

Gestion de la relation client

Négociation internationale

Gestion des ressources humaines