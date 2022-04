Anne-Marie MARABAL

Géologue/volcanologue de formation, j'ai eu un parcours riche et varié dans des secteurs aussi variés que : la recherche scientifique, l'expertise criminalistique, l'enseignement et la formation, la création de produits multimédias et d'ouvrages de vulgarisation, les conférences, l'accompagnement de voyages géologiques et culturels.



Je possède aussi une compétence d'expert en géologie, ayant travaillé dans une commission visant à inscrire l’archipel des Marquises au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ayant une connaissance de l’Asie, des îles du Pacifique (où j’ai séjourné plus de 5 ans) et de quelques pays européens, je parle par ailleurs plusieurs langues étrangères.



Ayant démissionné de mes fonctions précédentes, j'ai créé mon entreprise 'Jardins & Volcans' pour proposer des voyages autour des thèmes de ma spécialisation en sciences de la Terre (géologie/volcanologie), mais aussi en botanique.



De nature enjouée et enthousiaste, volontaire, à l’esprit ouvert et curieux de tout, et ayant un bon contact avec les populations du monde entier, je propose à ma clientèle de :

- partager des expériences de circuits écotouristiques conviviaux et originaux,

- accéder à une culture scientifique à la portée de tous (vulgarisation),

- aborder les zones naturelles et les sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité par L'UNESCO, dans le respect de la Terre et des traditions de ses populations.



Mon entreprise travaille en partenariat avec les agences de voyages qui lui ont fait confiance et sont intéressées par ce type de circuits écotouristiques.







Mes compétences :

Géologie

Conférencier

Culture

Voyages

Gastronomie

Pédagogie environnement

Écotourisme