Anne Marie MASSONNET

Après 15 années en tant que conceptrice rédactrice chez Publicis Lille. J'ai crée en 1994 mon agence de communication texto. A ce jour nous sommes une équipe de 17 personnes. Nos domaines de prédilection : l'agroalimentaire, le tourisme, la grande distribution, l'art de vivre et la décoration. Nous intégrons tous les métiers de la communication : conseil, création, web, relations presse.

Les grandes marques régionales nous font confiance.

Nous nous sommes développées sur la Suisse et sur le Piémont et nous avons aussi travaillé sur la création du label qualité des produits emblématiques de la Tunisie.

En octobre, vous pourrez découvrir notre nouveau site . Pour le moment toute notre actu est en ligne sur facebook à partir de notre page web. Bonne visite



Mes compétences :

aventure

Communication

Création

Curiosité

Export

Imagination

Innovation

Performance

Publicité

Réactivité

Rigueur