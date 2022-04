Anne-Marie MEHEUX NÉE HEINDEL

Dans la technique depuis le lycée, j'ai décidé de développer ma formation en y ajoutant un volet commercial également. Je me suis donc investie à Belfort dans ma formation à l'ESTA (Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires), qui offre la double compétence : technique (mécanique, automatisme, suivi de projets...) ET commerce / marketing / communication. Je suis sortie en juin 2005 avec un diplôme de Chargée d'affaires technico-commerciale.

Depuis février 2005 (projet de fin d'études suivi d'embauche), j'étais à la Direction des Ventes chez Zooom France, location de nacelles élévatrices. J'y effectuais du suivi de commerciaux terrain (création et analyse rapports d'activités...). Je gérais les clients internationaux (administration des ventes. J'ai également fait des actions de prospection téléphonique.

Actuellement, je recherche activement un poste à responsabilités en vente, administration des ventes, marketing et/ou communication.

Je suis mobile de Strasbourg à Besançon.



Mes compétences :

Achat

Administration

Assistant marketing

Commercial

Commercial sédentaire

Communication

Export

Marketing

Production

Technico commercial

Technique

ventes

Ventes export

Vente