Anne-Marie MERCIER

Jeune femme dynamique et sérieuse de 44 ans qui a découvert le M.L.L en janvier 2009.

Après avoir été patronne d'une station d'essence pendant plus de 20 ans, j'ai voulu donner un nouveau sens à ma vie.

Chose faite maintenant grace à ce concept de prévention santé et bien-être.



Je recherche des hommes et des femmes soucieux de la qualité de leur vie, tout aussi bien par rapport à leur bien-être physique et à leur santé financière.

Prendre sa vie en main et réapprendre à rêver.

Chasser la grisaille de notre quotidien et ne vouloir que le meilleur pour soi et pour les autres...Tout est possible.



Remettez un équilibre dans vos 5 piliers du bien-être

Physique-mental-famille-relationnel-financier



Mes compétences :

Attitude positive

Beauté

Chef d'entreprise

Développement personnel

Humanité

Perseverance

Prévention

Santé

Voyage