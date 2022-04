Anne-Marie MERLE

Après un BTS Secrétariat de Direction, j'ai développé une polyvalence administrative au sein de plusieurs entreprises et structures, en tant que secrétaire.

J'ai assuré la gestion du courrier (arrivée, départ -affranchissement), l'enregistrement de dossiers et leur suivi administratif, le secrétariat, le standard et la messagerie électronique, la l'accueil physique.

En complément, j'ai réalisé de la saisie comptable, des devis et factures, des bilans financiers suite à des actions de formation.



J'apprécie de travailler en équipe, mais trouve un enrichissement personnel en travaillant de façon autonome. Prête pour monter des projets, aborder de nouveaux domaines d'activité, je souhaite m'investir pleinement pour m'enrichir et évoluer, progresser professionnellement.



De nature plutôt dynamique, discrète, je veux utiliser et partager mes compétences à un poste exigeant, ce qui demande d'être rigoureuse, motivée et engagée.