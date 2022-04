Anne-Marie MÉROT

En étroite collaboration avec le bureau de style, je développe d'après croquis ou shopping tout Produit structuré en réalisant une 1/2toile sur mannequin en bois qui est validé par la Styliste.

Je réaliste par la suite le patronnage ainsi que le dossier technique qui seront envoyés en usine pour le montage du 1er proto. Dès réception du Produit , un essayage est fait sur mannequin vivant. Les retouches à effectiver sont soit envoyées directement en usine soit effectuées par mes soins.

Je suis tous les produits que je développe jusqu'au ok prod Et je contrôle le Ok liv avant de donner le ok livraison .

J'apporte également une aide technique aux techniciennes de Produit lors d'un problème d'aplomb ou autre .

Je réaliste également des bases que je réactualise en fonction des tendances des saisons afin d'aider certaines usines et Je les accompagne par des déplacements en cas de besoin.

Je contrôle également les gradations .



Mes compétences :

Mon atout aujourd'hui c'est d'être Modeliste tradi