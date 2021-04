Anne MOREAU

Formatrice petite enfance

Pédagogue, créative, autonome

Experte de la petite enfance : 30 années de prise en charge de lenfant,

du nourrisson à 6 ans.

Formatrice confirmée : 12 années dexpérience dans la conception

et lanimation de modules pédagogiques.





Je suis diplômée dun CAP Petite Enfance et en cours de Formation de Formateur. Jencadre depuis 3 ans les stagiaires arrivant au sein de la crèche. Je moccupe de leur accueil et de leur faire acquérir les savoir-faire (changes, repas, ateliers déveil, LSFBB...) et savoir être (posture professionnelle, écoute active, observation...) auprès des enfants. Mon expérience en tant quenseignante pendant 12 années, ma permis de : construire des séquences et des modules, mobiliser des méthodes pédagogiques adaptées et différenciées, évaluer les enfants et leur parcours, établir les comptes rendus et des bilans pédagogiques, madapter et adapter mon intervention auprès des élèves.

Au sein d'une entreprise axée sur le développement personnel j'ai transmis à une dizaine de groupes d'adultes des techniques et savoir-faire autour de la gestion du stress et du massage bébé au sein d'une structure Françoise Dolto dont le projet était centré sur laide à la parentalité.