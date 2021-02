Anne NAVEZ

Présidente et Fondatrice de Votre-Administrateur

En juin 2012, après quelques années de conseil en gouvernance et gestion d’entreprise, Anne vient de créer le premier réseau social dédié à la gouvernance d’entreprise (start-up) : www.votre-administrateur.com

Anne a 28 ans d'expérience comme CFO, au sein de sociétés internationales dans divers secteurs d’activité, et plus particulièrement dans les biens de consommation (Colgate Palmolive) et le luxe (Baccarat et L.V.M.H)

Elle est opérationnelle et proche du business et a une expertise en finance, stratégie, gouvernance, organisation, gestion et systèmes d'information.



Elle est aussi un administrateur indépendant du CFPE, en charge du comité financier



IFA member ( Institut français des Administrateurs)

WCD Member



Domaines de Compétences:



**Gouvernance d'entreprise

**Finance

**Stratégie, organisation et optimisation des opérations et fonctions financières

**Management opérationnel d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles.

**Systèmes d’information

Expatriée aux Etats Unis durant 5 ans



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Organisation d'entreprise

Stratégie

Management

Gouvernance d'entreprise

International

Consumer Goods

Gouvernance

Grande Consommation

US GAAP

Luxe