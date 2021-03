Anne PEZET

Après 12 ans d'expériences de journalisme dans le domaine de la santé, J'ai créé en décembre 2011 mon entreprise : PASS'SCIENCES.

Je réalise des missions de rédaction et de communication pour le compte des laboratoires pharmaceutiques, des entreprises de biotechnologies, des universités...



Missions déjà réalisées :



- Élaboration et animation de conférences

- Synthèse de rapports économiques et scientifiques

- Support de communication pour des rencontres entre acteurs de la recherche publique et privée

- Dossiers de presse et communiqués de presse nécessitant une expertise scientifique

- Co-auteur de documentaire TV

- Préparation d'un livre blanc



Mes compétences :

Animation

Journalisme

Management

Management de projet

Rédaction

Santé