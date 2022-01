Anne SALMON

Une première étape dans les secteurs de la culture et de l'exploitation cinématographique (4 ans) :



Postes transversaux - technique, logistique, vente, animation, accompagnement des publics.



Une deuxième étape sur le terrain du commerce bio de proximité au sein d'un magasin du réseau BIOCOOP (depuis 2015) :



Parcours de 6 ans avec une expérience confirmée de la gestion du secteur Fruits et Légumes et des relations avec les producteurs locaux.





Mes compétences :



I - Commerce



Accueil, conseil et fidélisation des clients

Approvisionnement

Gestion économique

Attractivité commerciale et animation

Coopération au sein d'une équipe

Management



II - Cinéma



Accueil et accompagnement des publics

Animation d'ateliers et de visites guidées / présentation de films

Réseaux sociaux

Canva

Pack Office

Adobe Premiere

Rédaction

Recherche documentaire

Législation Établissements recevant du public ERP

Encodage Digital Cinema Package DCP

Projection numérique