Anne-Sophie BESLAY DE USATORRE (DE USATORRE)

Après plusieurs expériences sur divers métiers de l'industrie pharmaceutique en laboratoire d'industrie pharmaceutique (R&D), en tant que documentaliste scientifique ou encore auditrice en Assurance Qualité, j'ai rejoint en 2008 une équipe de Business Application Support au siège de Sanofi Pasteur, en charge du support applicatif des utilisateurs de R&D des sites de Marcy l'Etoile, Toronto et Swiftwater.

En 2012 j'intégrais Capgemini pour travailler sur plusieurs projets de la DSI de Boiron (Xavier Bertrand Sunshine Act, implémentation d'un CRM).



En 2016 j'entrais au sein de la Direction Qualité BOIRON en tant que Coordinatrice du Système d'Information Qualité.

Chargée de la mise en place d'un Système de Gestion de la Qualité utilisé sur tous les sites de production :

o Elaboration et validation de l'outil

o Rédaction des modes opératoires

o Animation des formations (350 personnes sur 3 sites de production), accompagnement et support auprès des utilisateurs

o Développement et paramétrage des évolutions de l'outil, intégration des premiers processus qualité (Anomalie, CAPA, Anomalies fournisseur) en 2017, puis coordination de plusieurs projets d'évolution de l'existant.. et me suis formée pour développer moi-même dans l'outil ENNOV Process. Depuis j'ai géré l'ajout de plusieurs process comme Change Control, Labelling Change Control mais aussi la refonte du processus CAPA et des process impactés par cette refonte.

En 2022, notre projet fut l'ajout des Réclamations clients.

Business System Owner de cette application, je suis aujourd'hui référente de son administration fonctionnelle (coordination de projet, développement, paramétrage, support fonctionnel).



