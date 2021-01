Anne-Sophie BOUVILLE-SAFFIOTI

Pour me définir en quelques mots, je suis passionnée, volontaire, curieuse et rigoureuse. J'aime croquer la vie à pleines dents, protéger cette belle planète qui nous accueille aujourd'hui, prendre soin des gens que j'aime et découvrir le monde ! Les aventures, défis et enjeux me motivent et j'aime plus que tout repousser mes limites et sortir de ma zone de confort.



Passionnée par les cosmétiques et le naturel, j'ai eu l'immense opportunité de partir à la recherche des plantes oubliées de la parfumerie, dans le cadre de ma thèse financée par le groupe L'Occitane et menée à l'Institut de Chimie de Nice. Ce projet s'est avéré être véritablement passionnant, extrêmement enrichissant et pluridisciplinaire.



Titulaire d'un master à l'ISIPCA, j'ai également pu m'enrichir de diverses expériences professionnelles en parfumerie, en oenologie et en chimie des substances naturelles.



Une particularité chez moi ? Je sais loucher d'un seul oeil ! Peut-être aurez-vous l'occasion de découvrir ça ?