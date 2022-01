Anne-Sophie DAUVIER, je suis une commerciale dynamique ayant plus de 7 années dexpériences au poste de chargée de projets ainsi quen logistique dévénement.



Après une formation BAC Pro commerce, on ma confiée différents postes et progressivement jai évolué en compétences pour atteindre le poste de responsable commerciale où jai pu réaliser de la gestion commerciale, client et administrative.



Ce qui fait de moi, un profil polyvalent, capable de développer un portefeuille de clients ainsi que de fidéliser ces derniers .

Mon savoir-faire (laccueil, lautonomie, et lorganisation) mont permis de gérer, notamment, des événements grand public avec un chiffre affaire annuel denviron 650 000 euros.



Au vu de mon parcours et des compétences que jai développées, ce que je recherche aujourdhui cest un poste avec des responsabilités équivalentes au sein dune structure à fort potentiel de développement.