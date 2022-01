Après une formation initiale en secrétariat, et plusieurs expériences en tant quassistante administrative, jai choisi de me spécialiser en ressources humaines.

Je suis donc actuellement en formation assistante rh et, dans le cadre de cette formation, je dois effectuer une période en entreprise, du 14 mars au 29 juillet 2022, puis poursuivre en CDI dans lentreprise daccueil.