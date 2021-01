Anne-Sophie TESSERON (RICHEZ)

Juriste polyvalente motivée,

Autonome, écoute, rigueur, analyse, sens du service, qualités organisationnelles et relationnelles, aime travailler en équipe. Connaissance du secteur agricole-coopération agricole.



Droit des Assurances :



Gestion des assurances de : Dommages aux Biens, Responsabilités : Produit - Professionnelle, Transport, Risques Politiques, Construction, Flotte Automobile, Prévention routière, Assistance Rapatriement, RCMS.



Conseil et Assistance lors de la survenue d'un sinistre



Déclaration de sinistres auprès de l'Assureur et/ou Courtier et suivi de sinistres avec les courtiers, experts et avocats,



Forte dune expérience de quatorze ans dans le domaine des assurances du groupe InVivo (1er groupe coopératif agricole en France ayant aujourdhui une forte présence à linternational avec 5,5 milliards de CA et 5500 collaborateurs), jai beaucoup appris en accompagnant le groupe dans sa croissance.



Jai collaboré en direct avec le Secrétaire Général du groupe sur la structuration et la rationalisation des contrats dassurances pour permettre la mise en place de police dAssurances groupe (passer de 100 contrats à 10 avec une économie financière non négligeable et une optimisation des garanties). Jai également participé à la revue des clauses assurances, à la négociation des contrats et à la mise en place des plans de prévention des risques industriels et plans dactions en collaboration avec le pôle QHSE en interne.



Jai une bonne expérience de la collaboration avec les Coutiers, Assureurs, Experts, Avocats et Contacts internes et sais parfaitement travailler avec eux pour obtenir le meilleur toujours en alignement avec la stratégie de lentreprise.



Propriété Intellectuelle :



Conseil aux opérationnels : Echange en amont pour analyse des projets et cibler les attentes,



Recherches à lidentique et similarité de marques : Etude des rapports de recherche et synthèses juridiques aux opérationnels,



Dépôts des marques : FRANCE, EUIPO, OMPI, WIPO, et réseaux de correspondants en local dans certains pays,



Renouvellements des marques : Alerte des métiers sur dates déchéances ou déclaration dusage utilisation quotidienne du logiciel spécifique de gestion de portefeuille de marques : DIAMS



Suivi de la surveillance des marques stratégiques : Alerte des métiers sur lexistence de marques potentiellement gênantes et proposition daction,



Suivi des contentieux marques : Rédaction de mise en demeure, accord de coexistence, opposition.



Gestion des brevets avec un cabinet externe.



Droit des Sociétés :



Suivi et gestion du capital social dune Union de Coopératives Agricoles : Préparer les mouvements de capital social (fusions, adhésions, sorties et remboursement, changement de dénomination sociale) à passer au Conseil dAdministration tous les deux mois, versement dintérêts aux parts sociales.



Organisation dune Assemblée Générale annuelle au niveau statutaire : Convocation, ordre du jour, résolutions, pouvoirs, émargement, suivi du quorum, mise en place du vote et de l'émargement électronique pour 300 coopératives,



Rédaction du procès-verbal de lAssemblée Générale annuelle.