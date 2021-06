Anne Sophie ZOLA

J’ai découvert l’hôtellerie lors de mes études et j’ai été séduite par ce métier de service où tout est possible. J’ai aimé travailler en exploitation pour l’esprit d’équipe, le contact avec les clients et la diversité des tâches et des rencontres. Puis la découverte de la direction des ventes Accor m’a donné une vision plus large des enjeux dans un grand groupe. Des choix stratégiques à faire selon les objectifs par marques, par pays mais aussi par établissement. Cette expérience a pus renforcé mon goût pour la négociation complexe alliée à des objectifs pointus. Aujourd’hui je souhaite me confronter à de nouveaux challenges. Je pense que c’est face aux changements et à nos capacités d’adaptation que l’on devient plus performant.







Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Négociation commerciale

World

Techniques de vente

Salesforce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

IDEE Financial Software