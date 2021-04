Anne-Sylvie KASSA-HEIDELBERGER

Assistanat de Direction Générale

Assistanat personnel

Gestion d'agendas complexes

Soutien logistique (démarches administratives, déplacements, visas...)

Coordination des contributions à des projets transverses et dossiers confidentiels

Gestion des flux d'information

Relecture, réécriture et harmonisation des présentations et supports de communication interne et externe

Rédaction Presse et Communication

Préparation de Conseils d'administration et Comités de Direction

Soutien au recrutement, à l'intégration et à la formation

Médiation interculturelle

Organisation de conventions et de conférences

Traduction-Interprétariat

Excellente connaissance de Paris (conciergerie)



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Formation