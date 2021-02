Anne TOPUZ

Dotée d'une expérience confirmée en Direction Marketing et Business development, en France et à l'international(Russie, Grande Bretagne, Corée), sur divers secteurs (Cabinet davocats, Conseil, Edition, Grande Consommation) , je suis animée par le gout d'entreprendre et de développer.

Adaptable et centrée sur les résultats, je suis prête à mettre mes compétences et mon implication au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Marketing

Développement produit

Développement commercial

Management

Communication

Business development

Trade Marketing