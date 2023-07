Anne VELGHE

Assistante d'exploitation depuis 14 ans dans une société de location de camions et engins avec et sans chauffeur, j'ai travaillé sur différents postes : l' accueil, la logistique, la gestion administrative et commerciale, la facturation ce qui fait de moi une personne polyvalente, autonome, organisée et rigoureuse.



Mon côté sportif me permet d être réactive, de ne rien lâcher et de rester zen quelque soit la situation.



Aujourd'hui je souhaite simplement changer d'horizon et me servir de mes compétences pour réaliser de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Logistique

Gestion commerciale

Gestion administrative

ACCUEIL

Relations clients