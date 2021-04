Annecy Détectives I.D.

Recherche et apport de preuves : activités de veille stratégique, de surveillance, de filatures, recherches administratives et commerciales, enquêtes de solvabilité...



Au service des particuliers, des entreprises, des organismes sociaux et de la justice.



- Contre-enquêtes pénales ;

- Affaires civiles : Divorce / Adultère, Fugue d'enfants, Disparition de personnes majeures, Recherche d'un héritier, Recherche d'un débiteur, Litiges entre voisins ;

- Affaires prud'homales : Absentéisme, Vérification de congés maladies, Recherche d'agissements frauduleux récurrents d'un employé, Apport de preuve de la faute d'un salarié ;

- Affaires commerciales : Concurrence déloyale, Contrefaçon, Contre-espionnage industriel et commercial, Vol d'informations, Vol dans l'entreprise, Débauchage de personnel.



Agrément C.N.A.P.S. : AGD-074-2023-11-05-20180311716

Autorisation d'exercer : AUT-069-2113-02-10-20140370850

Carte Professionnelle : CAR-074-2024-02-06-20180311716

Bureau indépendant des forces de police et de gendarmerie



Mes compétences :

Veille juridique

Adaptabilité

Conseil juridique

Réactivité

Mobilité

Enquêtes de terrain

Photographie

Assistance juridique

Rigueur