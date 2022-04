Annelie VIDAL

J'interviens essentiellement sur des missions d'audit - certification de comptes pour des clients appartenant au secteur industriel (énergie, automobile etc) de taille variée.



Comptes statutaires/comptes consolidés

Référentiels français, IFRS et US

SOX



D'autres activités telles que l'animation de formation, la participation à des appels d'offre, la participation à des missions annexes sur le contrôle interne (réalisation d'un outil d'auto évaluation du dispositif de contrôle interne).



Mes compétences :

Audit

Évaluation d'entreprise

Contrôle interne

Comptabilité