Annelies DELAERE

Grâce à mes 17 années d’expérience, en tant qu’assistante administrative et commerciale, tant dans des PME qu’au sein de sociétés internationales, j’ai acquis un savoir faire. Ces expériences font de moi une personne très polyvalente, qui aime la diversification dans les tâches à effectuer et qui s’adapte facilement à un nouvel environnement de travail.



Ayant une aisance relationnelle, je suis à l’écoute des besoins et respecte les particularités de chaque interlocuteur. Je suis rigoureuse dans les tâches à effectuer et rapidement autonome dans une nouvelle fonction. Ma motivation, ma curiosité et mon sens de l'initiative m'ont toujours poussé à m'investir complètement dans mon travail.



Mes compétences :

Connaissance linguistiques: Français (bilingue), A

Microsoft Office + aisance à apprendre les logicie