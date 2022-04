Anneliese COUSYN

Bac A 1 en 1987.

Etudes musique : conservatoires de Tourcoing, Lille, Bruxelles.

De 1984 à 1990 : diplômes Fin d'Etudes et Médailles d'Or (violon, formation musicale, lecture à vue, flûte traversière, ensemble à cordes musique de chambre, écriture, orchestration, harmonie et contrepoint, accompagnement piano, histoire de l'art, analyse d'oeuvres et direction d'orchestre).



Violoniste concertiste sur la région de Lille de 1985 à 1995.

1989 : 1ere partie du D.E. de Formation Musicale.

Enseignement de Formation Musicale en Ecole de musique (Lambersart) de 1990 à 1995.

BAFA en 1991.

Poste similaire à celui de Lambersart obtenu en 1995 au conservatoire d'Arras.

Poste de directrice obtenu à l'école de musique de Martignas-sur-Jalle(Gironde, 1995).



Villenave d'Ornon (Gironde) : responsable de la liturgie musicale (église protestante) et de l'enseignement biblique élémentaire, de 1996 à 2000.

Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine): de 2000 à 2003, diaconat musique et louange (église protestante)



2003 : IFSI de La Madeleine (Institut de Formation aux Soins Infirmiers)

2004 : Brevet d'aide-soignante

2004-2006: aide-soignante, clinique de Croix.

2006 : D.E. de Soins Infirmiers

2006-2008 : infirmière en chirurgie, bloc opératoire. Clinique Lille Sud.

2008 : Centre Hospitalier de Roubaix.

Titularisée dans cet hôpital.

2012 : Mise en disponibilité de l'hôpital de Roubaix - Remplacements sous contrats en libéral



Trois enfants : 1994, 1997 et 2000.



Mes compétences :

Santé